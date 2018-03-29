Шакро Молодого приговорили к девяти годам и десяти месяцам колонии

Никулинский районный суд города Москвы приговорил Захария Калашова, который широко известен в криминальных кругах постсоветского пространства под прозвищем «Шакро Молодой», к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима.

Его сподручного Андрея Кочуйкова по прозвищу «Итальянец» приговорили к восьми годам и десяти месяцам. Приговор еще не вступил в силу, поэтому его можно обжаловать в течение десяти дней. Защита уже заявила, что воспользуется этим правом.

В декабре 2015 года Шакро Молодой и Итальянец участвовали в перестрелке на Рочдельской улице, ставшей следствием вымогательства восьми миллионов рублей у хозяйки столичного кафе Elements. С лета 2016 года Калашова и Кочуйкова содержали в следственном изоляторе. Они стали центральными фигурантами уголовного дела. Их обвинили в вымогательстве.