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Девять пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ остаются в больницах
ДНР опровергла обвинения Киева в использовании лазерного оружия

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 Украинский телеканал вещает на Крым и Донбасс

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15:05   29 Марта 2018
Россия
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Шакро Молодого приговорили к девяти годам и десяти месяцам колонии

Шакро Молодого приговорили к девяти годам и десяти месяцам колонии

Никулинский районный суд города Москвы приговорил Захария Калашова, который широко известен в криминальных кругах постсоветского пространства под прозвищем «Шакро Молодой», к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима.

Его сподручного Андрея Кочуйкова по прозвищу «Итальянец» приговорили к восьми годам и десяти месяцам. Приговор еще не вступил в силу, поэтому его можно обжаловать в течение десяти дней. Защита уже заявила, что воспользуется этим правом.  

В декабре 2015 года Шакро Молодой и Итальянец участвовали в перестрелке на Рочдельской улице, ставшей следствием вымогательства восьми миллионов рублей у хозяйки столичного кафе Elements. С лета 2016 года Калашова и Кочуйкова содержали в следственном изоляторе. Они стали центральными фигурантами уголовного дела. Их обвинили в вымогательстве.

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Автор: Тоня Краснова
#россия #происшествия #итальянец #шакро молодой #калашов #кочуйков
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