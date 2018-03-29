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Власти Кемерова помогут найти работу сотрудникам сгоревшего ТЦ

Власти Кемерова помогут найти работу сотрудникам сгоревшего ТЦ

 Девять пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ остаются в больницах

Девять пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ остаются в больницах
ДНР опровергла обвинения Киева в использовании лазерного оружия

ДНР опровергла обвинения Киева в использовании лазерного оружия

 Украинский телеканал вещает на Крым и Донбасс

Украинский телеканал вещает на Крым и Донбасс
Захарова не исключила рост числа арестов россиян за рубежом

Захарова не исключила рост числа арестов россиян за рубежом

 Захарова: Москва еще прорабатывает ответные меры в отношении Запада

Захарова: Москва еще прорабатывает ответные меры в отношении Запада
15:01   29 Марта 2018
Россия
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Захарова: Лондон на запрос по «делу Скрипалей» дает безграмотные ответы

Захарова: Лондон на запрос по «делу Скрипалей» дает безграмотные ответы

Российская сторона неоднократно просила Великобританию предоставить сведения о состоянии здоровья Скрипалей и сообщить о ходе расследования.

В ответ на законные требования и конструктивные предложения о взаимодействии британская сторона предпочитает отмалчиваться, либо дает безграмотные ответы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дело не в фактологической ошибке, это либо тотальная безграмотность британской стороны, либо их желание довести все до абсурда, сказала она в ходе брифинга, передает корреспондент ИА «Политика сегодня».

«Загадочные смерти происходят в этом государстве, а их власти обвиняют кого-то извне и засекречивают расследование», - отметила Захарова.

Общественности не предоставляется никаких явных доказательств, подчеркнула представитель российского ведомства.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери. Соединенное Королевство считает виновной Россию. Москва отрицает свою причастность к нападению. Британский премьер Тереза Мэй выслала из страны российских дипломатов. Аналогично поступили в ряде европейских и западных стран.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #захарова #великобритания #политика #дело скрипаля
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