Захарова: Лондон на запрос по «делу Скрипалей» дает безграмотные ответы

Российская сторона неоднократно просила Великобританию предоставить сведения о состоянии здоровья Скрипалей и сообщить о ходе расследования.

В ответ на законные требования и конструктивные предложения о взаимодействии британская сторона предпочитает отмалчиваться, либо дает безграмотные ответы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дело не в фактологической ошибке, это либо тотальная безграмотность британской стороны, либо их желание довести все до абсурда, сказала она в ходе брифинга, передает корреспондент ИА «Политика сегодня».

«Загадочные смерти происходят в этом государстве, а их власти обвиняют кого-то извне и засекречивают расследование», - отметила Захарова.

Общественности не предоставляется никаких явных доказательств, подчеркнула представитель российского ведомства.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери. Соединенное Королевство считает виновной Россию. Москва отрицает свою причастность к нападению. Британский премьер Тереза Мэй выслала из страны российских дипломатов. Аналогично поступили в ряде европейских и западных стран.