Трех человек, считавшихся без вести пропавшими в Кемерово после пожара, нашли живыми

Трое человек найдены живыми после того, как их объявили пропавшими без вести после пожара в ТЦ в Кемерове.

Следственный комитет России проверил 67 заявлений. Погибшими или пропавшими числятся 64 человека. Трое живы.

Также сообщалось, что инициативная группа граждан передала заявления о 78 пропавших. Вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов отметил, что данные могут быть неверными. Граждане, распространяющие дезинформацию, будут привлечены к ответственности, сообщил политик.