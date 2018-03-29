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15:23   29 Марта 2018
Весь мир
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Африканские студенты положительно влияют на экономику РФ - эксперт

Африканские студенты положительно влияют на экономику РФ - эксперт

Дело в том, что, помимо платы за обучение, каждый студент из Африки ежемесячно тратит в России от 20 до 30 тысяч рублей, объяснил заместитель директора Центра социологических исследований Минобрнауки России Александр Арефьев.

Впервые африканские студенты приехали на обучение в СССР еще в 1958 году. Тогда их насчитывалось чуть больше сотни человек. Но постепенно интерес к советскому образованию среди молодежи Африки рос и к 1960 году в СССР приехали обучаться уже 500 человек. В 1990-х годах в России обучались по крайней мере 20% всех африканских студентов, которые решили получать иностранное образование.

Арефьев в разговоре с «Нью Информ» заметил, что сейчас доля студентов из Африки, которые предпочли российское образование, существенно сократилась (около 5%). Тем не менее число таких студентов сопоставимо с количеством африканцев, которые закончили вузы в СССР. Советские высшие учебные заведения выпустили примерно 16 тысяч африканских студентов. В России на 2016-2017 годы это число составляло 13,2 тысячи человек.

Однако существует огромный потенциал для увеличения этого показателя, подчеркивает эксперт. Ежегодно российские вузы выпускают примерно в три раза больше студентов из стран Африки, чем, например, в 1980-е годы. И это число можно повысить, если решить проблему языкового барьера. Большое количество африканцев, которые хотели бы учиться в РФ, не знают русского языка. Избежать этой проблемы можно, увеличив число англоязычных образовательных программ и повысив популярность русского языка в Африке.

Усилия по привлечению африканских студентов вполне оправданы, ведь их проживание в РФ положительно влияет на экономику страны. Помимо платы за обучение, которая на слишком высока, каждый учащийся ежемесячно платит около 30 тысяч на еду, жилье, медицину, транспорт. В Москве и Петербурге эта сумма еще выше.

Тем временем африканцы получают свою выгоду. Качество образования в РФ значительно выше, чем в африканских странах. Тут молодежь получает ценные знания в области архитектуры, медицины, строительства, энергетики.

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Автор: Юлия Халус
#россия #африка #новости #общество #весь мир #учеба
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