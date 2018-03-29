Лидеры «нормандской четверки» приняли заявление о прекращении огня по случаю Пасхи
Лидеры РФ, Франции, ФРГ и Украины приветствуют соглашение о прекращении огня на Украине по случаю праздника Пасхи.
Об этом проинформировали в Кремле.
Как сообщает пресс-служба, Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Петр Порошенко в ближайшие месяцы рассмотрят меры по ускорению выполнения минских соглашений.
Лидеры стран «Нормандского формата» в очередной раз подтвердили свою приверженность реализации Минских договоренностей и рассмотрят возможные пути ее ускорения.