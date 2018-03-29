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 Лидеры «нормандской четверки» приняли заявление о прекращении огня по случаю Пасхи

Лидеры «нормандской четверки» приняли заявление о прекращении огня по случаю Пасхи
14:26   29 Марта 2018
Весь мир
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Лидеры «нормандской четверки» приняли заявление о прекращении огня по случаю Пасхи

Лидеры «нормандской четверки» приняли заявление о прекращении огня по случаю Пасхи

Лидеры РФ, Франции, ФРГ и Украины приветствуют соглашение о прекращении огня на Украине по случаю праздника Пасхи.

Об этом проинформировали в Кремле.

Как сообщает пресс-служба, Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Петр Порошенко в ближайшие месяцы рассмотрят меры по ускорению выполнения минских соглашений.

Лидеры стран «Нормандского формата» в очередной раз подтвердили свою приверженность реализации Минских договоренностей и рассмотрят возможные пути ее ускорения.

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Автор: Ольга Шпакова
#путин #франция #порошенко #меркель #рф #фрг #макрон #прекращение огня
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