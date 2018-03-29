Оператор Yota предложил тариф без голосовой связи

Мобильный оператор Yota, принадлежащий «Мегафону», предложил клиентам тарифный план без голосовой связи.

Подразумевается, что тариф предназначен для людей, использующих для связи соцсети и мессенджеры. Пока что предложение действительно для жителей Москвы и Подмосковья — они могут подключить безлимитный доступ. Клиенты Yota в остальных частях России могут полностью отказаться только от голосовой связи, имея доступ в интернет.

Со временем оператор планирует добавить неограниченный доступ к сервисам Apple Music, «Яндекс. Музыке» и прочим стриминговым приложениям. Новые тарифы появятся в четверг, 29 марта.