Украинский телеканал вещает на Крым и Донбасс

Министерство информационной политики Украины сообщило, что телеканал UA|TV вещает в тестовом режиме на Крым и Донбасс.

По информации ведомства, украинский телеканал UA|TV начнет вещать и на Луганскую область. В марте 2017 года в селе Чонгар Херсонской области построили 150-метровую вышку, с которой вещают украинские телеканалы и радиостанции на крымский полуостров. Телеканал UA|T транслирует новости и программы собственного производства на нескольких языках.