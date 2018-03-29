Украинский телеканал вещает на Крым и Донбасс
Министерство информационной политики Украины сообщило, что телеканал UA|TV вещает в тестовом режиме на Крым и Донбасс.
По информации ведомства, украинский телеканал UA|TV начнет вещать и на Луганскую область. В марте 2017 года в селе Чонгар Херсонской области построили 150-метровую вышку, с которой вещают украинские телеканалы и радиостанции на крымский полуостров. Телеканал UA|T транслирует новости и программы собственного производства на нескольких языках.
ВАЖЛИВО! UA|TV розпочав мовлення на окуповані території Криму та Донбасу «МІП бере на себе зобов’язання забезпечити повноцінне мовлення UA|TV на Крим та Донбас», - Міністр інформаційної політики України Юрій Стець.@EmineDzheppar @D_Zolotukhin @UATV_uahttps://t.co/4PakcOiytq pic.twitter.com/cuCPMH7RFS— МІП України (@MIP_UA) March 29, 2018