Более 70% украинцев, приехавших в Польшу по рабочим визам, «исчезают» — СМИ

С начала года польские работодатели подали порядка 240 тысяч заявлений о намерении взять на работу граждан Украины и Белоруссии, однако работать начали менее 74 тысяч человек.

Об этом пишет зарубежное издание Rzeczpospolita, ссылаясь на сведения Министерства семьи, труда и социальной политики Польши. Такая статистика говорит о том, что упрощенная процедура получения трудовых виз используется этими гражданами для того, чтобы получить шенгенскую визу и трудоустроиться на работу нелегально.

Эта проблема появилась после того, как Польша ввела в 2012 году упрощенные процедуры найма работников с Востока.