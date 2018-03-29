Дуров заявил, что мессенджер Telegram заработает в ближайшее время

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что инженеры в скором времени восстановят работу серверов, после чего приложение заработает.

Об этом он написал в своем твиттер-канале.

Ранее пользователи мессенджера сообщали о сбоях в работе приложения. Позже администрация Telegram подтвердила информацию. Дуров объяснил произошедшее отключением питания в европейских серверах.