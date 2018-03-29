Дуров заявил, что мессенджер Telegram заработает в ближайшее время
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что инженеры в скором времени восстановят работу серверов, после чего приложение заработает.
Об этом он написал в своем твиттер-канале.
Ранее пользователи мессенджера сообщали о сбоях в работе приложения. Позже администрация Telegram подтвердила информацию. Дуров объяснил произошедшее отключением питания в европейских серверах.
The datacenter engineers say power in will be up very soon, so fingers crossed.— Pavel Durov (@durov) March 29, 2018