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14:43   29 Марта 2018
Весь мир
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Эксперт: США используют курдов в качестве «слепого оружия»

Эксперт: США используют курдов в качестве «слепого оружия»

По мнению доктора политических наук Сергея Манойло, активное отстаивание курдских интересов силами США может привести к прямому военному столкновению между США и Турцией.

Президент Турции Реджеп Эрдоган на Совете национальной безопасности заявил, что курдские военные формирования должны незамедлительно покинуть сирийский Манбидж. Таким образом Эрдоган дает понять США, что турецкая сторона помнит о невыполненных обещаниях бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона, о выводе курдских войск из Манбиджа, после освобождения города от террористов ИГИЛ (запрещенная в России экстремистская организация).

Сейчас Вашингтон заявляет, что им не известно ни о каких договоренностях по поводу Манбиджа. Поэтому Турция не исключает проведения новой военной операции на севере Сирии.

В разговоре с изданием «Экономика Сегодня» Манойло объяснил, что помимо курдских военных формирований Манбидж занимают и отряды так называемых «демократических оппозиционных сил Сирии». Оба отряда являются бенефициарами США, поэтому есть все основания полагать, что на севере Сирии находятся и американские войска быстрого реагирования. 

По мнению эксперта, американские военные силы не планируют покидать Манбидж, а значит прямое столкновение с Турцией для них неизбежно. Манбидж является для США главной стратегической целью — расположение города позволяет контролировать все выходы к нефтяным районам Сирии.

Подобный подход является ключевым в военной стратегии американских военнослужащих в Сирии. Ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что США нацелены на опосредованный последовательный захват ряда сирийских регионов, чтобы закрепиться на Ближнем востоке на неограниченный срок.

Как отмечает профессор РУДН Юрий Почта, США используют курдские военные формирования в качестве «слепого оружия»: американские власти оказывают курдам финансовую поддержку и вооружают для достижения собственных целей. Однако Вашингтон готов отказаться от курдов в любой момент, в случае если другие стороны конфликта предложат более выгодные условия сделки.

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Автор: Юлия Стрелкова
#сша #сирия #курды
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