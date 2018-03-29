Российские бензиновые генераторы не уступают импортным аналогам — Роскомнадзор
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций сообщила, что РФ входит в топ стран с самым дешевым электричеством.
По информации Роскомнадзора, российские бензиновые генераторы не уступают импортным аналогам. Ведомство порекомендовало компаниям для бесперебойной работы локализовать данные на территории РФ.
Россия входит в топ стран с самым дешевым электричеством. Отечественные бензиновые генераторы не уступают импортным аналогам. Локализуйте данные на территории России, обеспечьте бесперебойную работу своей компании!— Роскомнадзор (@roscomnadzor) March 29, 2018