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13:57   29 Марта 2018
Россия
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Тулеев перечислил свой однодневный заработок в фонд помощи семьям жертв пожара

Тулеев перечислил свой однодневный заработок в фонд помощи семьям жертв пожара

Заместители главы Кемеровской области Амана Тулеева также перевели свой однодневный заработок в фонд помощи семьям погибших при пожаре в кемеровском торговом центре.

Об этом проинформировали в пресс-службе администрации региона. Пожертвования также вносят различные предприятия, организации и частные лица.

Решение о закрытии счета по приему средств примет комиссия при участии общественности. Отчет о расходовании поступивших денег обнародуют в СМИ. На сегодняшний день на благотворительный счет было переведено порядка 24 миллионов рублей.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Возгорание началось на четвертом, самом верхнем, этаже здания. Там находились детские игровые зоны и несколько кинозалов. При пожаре погибли 64 человека, в числе которых - 41 ребенок. Также в пожаре пострадали около 70 человек.

Узнать о том, как помочь людям после трагедии в Кемерове, можно здесь.

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Автор: Ольга Шпакова
#пожар #кемерово #средства #тулеев #зимняя вишня
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