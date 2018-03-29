Renault и Nissan обсуждают создание объединенного автопроизводителя

Эксперты ожидают, что возникнут сложности при согласовании сделки с французским и японским правительствами.

Французская Renault SA и японская Nissan Motor Corporation обсуждают слияние и создание нового автопроизводителя, торгующегося с единой акцией. В результате нынешний стратегический альянс компаний преобразуют в одну корпорацию. Сейчас Renault владеет 43% акций Nissan, а японской компании принадлежат 15% акций французского автопроизводителя.

Рыночная стоимость Renault за 2017 год выросла до 34 миллиардов долларов, в то время как капитализация Nissan сократилась на 2% и составляет 42 миллиарда долларов.