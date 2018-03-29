США заявили о готовности отреагировать на ответные меры РФ по «делу Скрипаля»

Соединенные Штаты оставляют за собой право ответить на любые ответные меры России после высылки российских дипломатов и закрытия российского генконсульства в Сиэтле.

Об этом заявила пресс-атташе посольства Америки в РФ Мария Олсон.

Ранее «Известия», ссылаясь на источник в МИД России, написали о том, что генконсульство США в Петербурге, скорее всего, закроют. Такая мера станет ответом российской стороны на решение американских властей закрыть генконсульств РФ в Сиэтле.

Америка предприняла меры по высылке дипломатов и закрытию генконсульства в ответ на якобы «нападение» России на ближайшего союзника США - Британию, подчеркнула Олсон.