Володин призвал депутатов до 1 апреля сдать декларации о доходах

Несдача или несвоевременная подача деклараций о доходах и расходах - основание для лишения думского мандата, напомнил депутат ЛДПР Сергей Иванов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, реагируя на слова парламентария, предупредил, что не сдавшим декларации за 2017 год депутатам следует подать их 30 или 31 марта. Последний возможный день сдачи документа, 1 апреля, в этом году выпал на воскресенье.

Председатель нижней палаты парламента напомнил, что декларации к настоящему моменту подали 397 депутатов. По крайней мере 37 документов уже находятся в работе.