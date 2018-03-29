Хантсман заявил о нехватке сотрудников в посольстве США в Москве

Американский Посол в РФ заявил, что нехватка сотрудников связана с решением о высылке из России 727 дипломатов в 2017 году.

Хантсман отметил, что сегодняшний конфликт вокруг высылки российских дипсотрудников, не идет ни в какое сравнение с требованием России о сокращении 727 человек в 2017 году. Он добавил, что больше всего от сокращения пострадали сотрудники, занятые консульской работой: сейчас консульский отдел функционирует менее чем наполовину от имеющейся мощности.

Ранее сообщалось, что США приняло решение о высылке 60 российских дипломатических представителей и намерено закрыть российское Генконсульство в Сиэтле.