Грузия решила выслать из страны одного российского дипломата

Речь идет о сотруднике действующей при посольстве Швейцарии в Тбилиси секции интересов России.

Об этом в четверг сообщил грузинский МИД.

Ранее несколько стран, в частности, Украина и США объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном в деле экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Тот 4 марта попал в реанимацию из-за отравления нервно-паралитическим веществом. Британские власти обвиняют в случившемся Россию. Именно там якобы разрабатывалось отравляющее вещество. Премьер Великобритании Тереза Мэй 14 марта объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.

Россия ответила британцам аналогичным образом. Руководство РФ заявило, что не причастно к отравлению бывшего полковника. Более того, вещество, о котором говорит Лондон, никогда не разрабатывалось ни в России, ни в СССР.