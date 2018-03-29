Депутаты ГД выступили против продажи лекарств в супермаркетах

Депутат Государственной думы Александр Петров на коллегии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения заявил, что ГД выступила против законопроекта по продаже лекарств в супермаркетах.

По его словам, в стране достаточно аптек и в них продают лекарства. У Госдумы нет жалоб россиян о том, что они не могут дойти до аптеки. Если решить проблемы по дистанционной продаже лекарств, тогда и этот вопрос решится окончательно. Петров добавил, что ГД поддержала законопроект о дистанционной продаже лекарств, но не закончила дискуссии о рецептурных препаратах.

Министерство промышленности и торговли РФ подготовило законопроект о продаже безрецептурных лекарств в супермаркетах, если у магазинов есть лицензии на фармацевтическую деятельность.