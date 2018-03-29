Кремль следит за заявлениями о возможном запрете на продажу евробондов РФ в Лондоне

Возможные ограничения экономических прав России как государства негативно отразятся на двусторонних партнерских отношениях, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Возможный запрет на продажу российских евробондов на фондовом рынке Лондона нанесет урон реноме Британии в глазах инвесторов, подчеркнул он.

Как пишет РИА «Новости», пресс-секретарь заявил, что это важная субстанция, которая касается имиджа стран как надежных экономических партнеров. Москва пристально следит за этой ситуацией.

Ранее британский премьер Тереза Мэй согласилась рассмотреть предложение о запрете на продажу Россией суверенных долговых бумаг на фондовом рынке Лондона. Автором предложения является председатель комитета по иностранным делам Том Тугендхат.