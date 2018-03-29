Песков отказался говорить о возможной отставке Тулеева

Президент России Владимир Путин уже отвечал на вопрос, уволят ли губернатора Кемеровской области Амана Тулеева после пожара, объяснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что кадровые решения никогда не анонсируются. Информацию об этом распространяют только после принятия соответствующего решения. Кроме того, заметил Песков, глава государства уже отвечал на вопрос о судьбе Тулеева: повторяться нет смысла.

Ранее Путин на встрече с инициативной группой граждан заявил, что кадровые решения после трагедии в Кемерове требуют определения реальных виновников. Тем не менее, пообещал президент, никто не сможет уйти от ответственности.