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13:15   29 Марта 2018
Россия
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В Чечне заявили о готовности оказать помощь в поиске украинского пранкера

В Чечне заявили о готовности оказать помощь в поиске украинского пранкера

Власти Чечни готовы оказать содействие в поиске украинского пранкера Евгения Вольнова, известного распространением ложных сведений о количестве жертв трагедии в Кемерове.

Об этом сообщил министр Чечни по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Министр отметил, что Рамзан Кадыров способен выполнять подобные задачи очень эффективно. Он добавил, что в России существуют большое количество компетентных органов, способных поймать пранкера. 

По мнению Умарова, подобные информационные «вбросы» необходимо рассматривать как антигосударственную деятельность и наказывать за них по всей строгости закона.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил против Вольнова уголовное дело по статье 282 УК РФ — «Возбуждение ненависти или вражды».

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Автор: Юлия Стрелкова
#чечня #кемерово #вольнов
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