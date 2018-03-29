В Чечне заявили о готовности оказать помощь в поиске украинского пранкера

Власти Чечни готовы оказать содействие в поиске украинского пранкера Евгения Вольнова, известного распространением ложных сведений о количестве жертв трагедии в Кемерове.

Об этом сообщил министр Чечни по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Министр отметил, что Рамзан Кадыров способен выполнять подобные задачи очень эффективно. Он добавил, что в России существуют большое количество компетентных органов, способных поймать пранкера.

По мнению Умарова, подобные информационные «вбросы» необходимо рассматривать как антигосударственную деятельность и наказывать за них по всей строгости закона.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил против Вольнова уголовное дело по статье 282 УК РФ — «Возбуждение ненависти или вражды».