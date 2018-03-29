ФСБ на Кубани пресекла деятельность религиозно-экстремистской ячейки

Сотрудники ФСБ РФ по Краснодарскому краю пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки. В доме одного из ее участников нашли компоненты взрывчатки.

По информации ФСБ на Кубани, один из участников религиозно-экстремистской ячейки общался в интернете с членами террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Подозреваемый хотел улететь в Сирию и стать боевиком, в связи с чем получил необходимые инструкции по переправке.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту участия в деятельности организации, которая в соответствии с российским законодательством признана террористической.