Минюст Украины обвинил «Газпром» в неуплате долга

Сумма долга «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины» каждый день возрастает на полмиллиона долларов из-за начисления пени.

Денежные средства планируется взыскать в ближайшее время, сообщил глава украинского Минюста Павел Петренко. Он отметил, что российская газовая компания обладает имуществом по всему миру, в связи с чем Минюст ведет активную работу по взысканию этих активов.

Стокгольмский арбитраж вынес решение по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. Российская газовая компания не согласилась с решением арбитража и начала процедуру расторжения контрактов.