Песков ответил на предложение Австрии выступить посредником между РФ и Западом

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение Австрии выступить посредником между РФ и Западом.

По его словам, в сложившейся ситуации востребован любой голос, который подвигнет британские власти к адекватности. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль заявляла, что Вена готова стать посредником, чтобы урегулировать напряженную ситуацию между Лондоном и Москвой на фоне дела Скрипалей.