Заявление ЛДПР о признании деятельности Горбачева и Ельцина антинародной отклонили в Госдуме
Государственная дума отклонила заявление фракции ЛДПР о признании деятельности президента РФ Бориса Ельцина и президента СССР Михаила Горбачева антинародной.
Члены партии требовали признать деятельность политиков деструктивной и антинародной.
Глава профильного комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова заявила, что ведомство рекомендовало отклонить проект согласно правовым нормам. Необходимо учесть прошлые ошибки и двигаться вперед, отметила руководитель комитета.