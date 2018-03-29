Путин проведет совещание с главой Минэнерго в четверг
Президент России Владимир Путин проведет совещание с министром энергетики Александром Новаком в четверг, 30 марта, сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил о том, что глава государства планирует провести совещание по вопросам развития тепло-энергетического комплекса.
Пресс-секретарь президента добавил, что главная цель встречи — разработка стратегии международного взаимодействия на энергетических рынках.
Дмитрии Песков также отметил, что президент вернулся к своему обычному графику работы, и его ждет целая серия встреч и внутренних совещаний.