Песков сообщил о продолжении подготовки майского визита Макрона в РФ

Москва продолжает готовиться к майскому визиту французского президента Эммануэля Макрона, несмотря на «дело Скрипаля».

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ответив на вопрос журналистов о том, ожидается ли визит Макрона после обострения международных отношений на фоне инцидента в Британии.

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан ранее подтвердил визит Макрона в Россию.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп и Макрон обсудили высылку российских дипломатов из ряда западных и европейских стран.