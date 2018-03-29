Мы в соц.сетях:
Кремль следит за заявлениями о возможном запрете на продажу евробондов РФ в Лондоне

Кремль следит за заявлениями о возможном запрете на продажу евробондов РФ в Лондоне

 Депутаты ГД выступили против продажи лекарств в супермаркетах

Депутаты ГД выступили против продажи лекарств в супермаркетах
Минюст Украины обвинил «Газпром» в неуплате долга

Минюст Украины обвинил «Газпром» в неуплате долга

 Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против»

Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против»
Грузия решила выслать из страны одного российского дипломата

Грузия решила выслать из страны одного российского дипломата

 Возможный арест российских активов подпортит репутацию США - Песков

Возможный арест российских активов подпортит репутацию США - Песков
Кремль следит за заявлениями о возможном запрете на продажу евробондов РФ в Лондоне

Кремль следит за заявлениями о возможном запрете на продажу евробондов РФ в Лондоне

 Депутаты ГД выступили против продажи лекарств в супермаркетах

Депутаты ГД выступили против продажи лекарств в супермаркетах
Минюст Украины обвинил «Газпром» в неуплате долга

Минюст Украины обвинил «Газпром» в неуплате долга

 Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против»

Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против»
Грузия решила выслать из страны одного российского дипломата

Грузия решила выслать из страны одного российского дипломата

 Возможный арест российских активов подпортит репутацию США - Песков

Возможный арест российских активов подпортит репутацию США - Песков
12:31   29 Марта 2018
Россия
52

Песков сообщил о продолжении подготовки майского визита Макрона в РФ

Песков сообщил о продолжении подготовки майского визита Макрона в РФ

Москва продолжает готовиться к майскому визиту французского президента Эммануэля Макрона, несмотря на «дело Скрипаля».

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ответив на вопрос журналистов о том, ожидается ли визит Макрона после обострения международных отношений на фоне инцидента в Британии.

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан ранее подтвердил визит Макрона в Россию.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп и Макрон обсудили высылку российских дипломатов из ряда западных и европейских стран.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#встреча #россия #путин #франция #дипломаты #макрон
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против» Ближнее зарубежье
Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против»
На Украине разгорелись споры о судьбе языка. Евроинтеграцию тормозят сторонники кириллицы, испугавшись поляков.
12:43   29 Марта 2018
266
Обиды нет, есть сожаление. Депутат Затулин узнал в пути, что ему закрыли въезд в Эстонию Россия

Обиды нет, есть сожаление. Депутат Затулин узнал в пути, что ему закрыли въезд в Эстонию

20:48   28 Марта 2018
72
Сирия последние новости. Боевики сдают пояса смертников в Дамаске, в Африне погибли двое турецких военных Весь мир

Сирия последние новости. Боевики сдают пояса смертников в Дамаске, в Африне погибли двое турецких военных

20:02   28 Марта 2018
244
Российские блогеры извинились за ложь о числе жертв. Украинский пранкер не собирается Россия

Российские блогеры извинились за ложь о числе жертв. Украинский пранкер не собирается

18:55   28 Марта 2018
653
Новости smi2.ru
Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей

Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей

 Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв

Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв

 Россель полагает, что Екатеринбургу вернут выборы мэра

Россель полагает, что Екатеринбургу вернут выборы мэра

 Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове семью, поблагодарил Цивилева за работу с родными жертв

Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове семью, поблагодарил Цивилева за работу с родными жертв