Возможный арест российских активов подпортит репутацию США - Песков

Слова американского посла в Москве Джона Хантсмана безусловно ударят по репутации Вашингтона как надежного экономического партнера, заметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он рассказал, что в Кремле внимательно следят за заявлениями американского дипломата касательно дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. И то, что США не исключают ареста российских активов, в первую очередь, вредит репутации американцев.

Песков объяснил, что государство не может оставаться надежным экономическим партнером после подобных заявлений.