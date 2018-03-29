В Кремле считают достаточно непредсказуемыми действия Лондона в отношении Москвы

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал публикации о том, что власти Великобритании могут запретить РФ продавать долговые ценные бумаги на лондонском фондовом рынке.

По его словам, в Кремле считают достаточно непредсказуемыми действия Лондона, поэтому сложно предположить, какие еще варианты антироссийских мер могут предпринять британские власти. В среду, 28 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть возможность запрета на продажу российских долговых ценных бумаг на фондовом рынке Лондона.