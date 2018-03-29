«Посол плохих новостей»: Пушков объяснил, в кого превратился Хантсман
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал на своей официальной странице в Twitter заявление посла США в Москве Джона Хантсмана о возможном аресте активов РФ.
По его словам, угроза, что российские активы арестуют в США, существовала давно. Пушков добавил, что все слова американского посла о готовности США сотрудничать с РФ опровергаются действиями Вашингтона, а сам Хантсман, вероятно, против своей воли превратился в «посла плохих новостей».
Посол США в Москве Джон Хантсман не исключил ареста российских активов в США. Такая угроза существовала давно. Сам же Хантсман, вероятно, против своей воли превратился в "посла плохих новостей". Все его слова о готовности к сотрудничеству опровергаются действиями Вашингтона.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 29, 2018