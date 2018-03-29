«Посол плохих новостей»: Пушков объяснил, в кого превратился Хантсман

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал на своей официальной странице в Twitter заявление посла США в Москве Джона Хантсмана о возможном аресте активов РФ.

По его словам, угроза, что российские активы арестуют в США, существовала давно. Пушков добавил, что все слова американского посла о готовности США сотрудничать с РФ опровергаются действиями Вашингтона, а сам Хантсман, вероятно, против своей воли превратился в «посла плохих новостей».