Глава МИД Великобритании сравнил дело Скрипаля с романом Достоевского

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил дело об отравлении Сергея Скрипаля с романом Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Джонсон заявил, что расследование дела экс-полковника ГРУ сравнимо с действиями героев, описанными в начале романа «Преступление и наказание»: все стороны конфликта знают, кто именно виноват и вопрос только в том, когда его поймают или он сознается.

Ранее сообщалось, что 16 стран Евросоюза приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Российский МИД заявил, что действия ЕС не останутся незамеченными.

Бывший полковник ГРУ, осужденный за государственную измену за шпионаж в пользу другого государства, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта в Солсбери. Великобритания обвиняет в отравлении Россию. Российская сторона категорически отрицает причастность к данному инциденту.