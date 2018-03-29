Хантсман не исключает расширения американских санкций против РФ

Американский посол в России Джон Хантсман заявил, что Конгресс, возможно, примет новые меры в соответствии с введенным против РФ санкционным законом CAATSA.

По словам Хантсмана, он никогда ранее не наблюдал такого единства республиканцев и демократов по вопросу санкций против РФ. Посол США подчеркнул, что дело за конгрессом, который будет работать над этим вопросом вместе с исполнительной властью.

Ранее Соединенные Штаты расширили антироссийские санкции под предлогом вмешательства в выборы президента 2016 года. Москва опровергает свое участие в этом процесс.

Глава США Дональд Трамп 2 августа прошлого года подписал закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) в отношении РФ, Северной Кореи и Ирана. Санкции против РФ введены в отношении 19 физических лиц и пяти юридических лиц.