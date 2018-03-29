Немецкий политик о подходе ФРГ к «делу Скрипаля»: Сначала расстреливаем, потом ищем доказательства

Политик из ФРГ, председатель Германо-Российского форума Маттиас Платцек раскритиковал власти страны за безосновательные обвинения в адрес РФ по «делу Скрипаля».

В интервью изданию Stern политик заявил, что Берлин пользуется странным подходом: сначала «расстреливает подозреваемого», а после собирает доказательства». Такой путь не работает, считает Плацтек.

Нужно собрать доказательства, дождаться итогов расследования ОЗХО, подчеркнул политик. После этого можно предъявить доказательства Москве и сделать какие-то выводы.

Платцек напомнил, что история российско-германских отношений полна «трагических моментов» и у ФРГ на фоне этого есть обязательства перед РФ. Немецкой стороне необходимо перейти к диалогу, а не эскалации, заключил политик.