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12:10   29 Марта 2018
Весь мир
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Немецкий политик о подходе ФРГ к «делу Скрипаля»: Сначала расстреливаем, потом ищем доказательства

Немецкий политик о подходе ФРГ к «делу Скрипаля»: Сначала расстреливаем, потом ищем доказательства

Политик из ФРГ, председатель Германо-Российского форума Маттиас Платцек раскритиковал власти страны за безосновательные обвинения в адрес РФ по «делу Скрипаля».

В интервью изданию Stern политик заявил, что Берлин пользуется странным подходом: сначала «расстреливает подозреваемого», а после собирает доказательства». Такой путь не работает, считает Плацтек.

Нужно собрать доказательства, дождаться итогов расследования ОЗХО, подчеркнул политик. После этого можно предъявить доказательства Москве и сделать какие-то выводы.

Платцек напомнил, что история российско-германских отношений полна «трагических моментов» и у ФРГ на фоне этого есть обязательства перед РФ. Немецкой стороне необходимо перейти к диалогу, а не эскалации, заключил политик.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #германия #политика #весь мир #дело скрипаля #отношения рф и фрг
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