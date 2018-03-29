Потерявший в пожаре всю семью кемеровчанин: Двери в кинозал закрыли сами посетители

Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» жену и трех дочерей, заметил, что сотрудники ТЦ не закрывали двери в кинотеатр.

Согласно записям с камер видеонаблюдения, люди, которые находились в кинотеатре, слишком поздно заметили дым. Когда они попытались выйти из зала, коридор уже наполнился густым плотным дымом. Один из посетителей предложил закрыть двери и все щели, чтобы угарный газ не проник в зал. В таком положении посетители кинотеатра решили дождаться спасателей.

Но те не приехали, заметил Востриков. Тем не менее мужчине, который закрыл двери, удалось выжить в пожаре.