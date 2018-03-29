Высокоточный снайперский патрон создадут для экипировки «Ратник-3»
Директор «Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения» Дмитрий Семизоров сообщил, что будущую российскую боевую экипировку третьего поколения «Ратник-3» оснастят новым высокоточным снайперским патроном.
По его словам, научно-исследовательские работы по боевой экипировке третьего поколения уже завершили. «Ратник-3» получит новый патрон. Специалистам ЦНИИточмаш необходимо создать новое баллистическое решение на полностью российских комплектующих.
«Это будет патрон для высокоточных снайперская винтовок», — сказал Семизоров.