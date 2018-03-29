Хантсман: Ужесточение визового режима с Россией зависит от ответных мер Москвы
Посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что изменения в визовом режиме между странами зависит от ответных мер Москвы.
В беседе с телеканалом РБК посол заявил, что из-за отсутствия ответа со стороны Москвы делать какие-либо выводы рано.
Соединенные Штаты расширили санкции против РФ на фоне якобы вмешательства России в американские выборы президента в 2016 году. Москва не раз опровергала подобную информацию.
«Я не знаю, какими будут ответные меры», — сообщил Хантсман.