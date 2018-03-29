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Ближнее зарубежье
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Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против»

Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против»

На Украине разгорелись споры о судьбе языка. Евроинтеграцию тормозят сторонники кириллицы, испугавшись поляков.

В лагере украинских националистов наметились разногласия. Министр иностранных дел (родители которого этнические русские) Павел Климкин предложил перевести украинский язык на латиницу, а главный фальсификатор истории Украины, коренной галичанин Владимир Вятрович забраковал эту идею, посчитав ее не просто бессмысленной, но и опасной для «будущего нации».

«Кириллица - это фундаментальный элемент нашей тысячелетней культуры и идентичности. Отказ от нее сделает нас слабее, потому растворит нашу уникальность», - написал Вятрович в Facebook.

Идея перевести украинский язык на латиницу не нова. В конце XIX века это пытались сделать на западной Украине, где на украинской латинице даже издавались книги. Раритетные издания можно найти и сегодня. Между тем, идея не прижилась, и дело тут было вовсе не в «происках» Москвы.

«Латиница» на Украине: очередной шаг к полонизации

Уже в начале ХХ века украинские националисты начали усиленно бороться с «латиницей». Они боролись против полонизации только что созданной литературной «мовы». А этого, в виду начавшейся в начале 20-х годов борьбы с «польской оккупацией украинских земель» допустить было никак нельзя. Поэтому все будущие бандеровцы, а на тот момент просто украинские националисты Речи Посполитой, воспылали настоящей любовью к «кириллице». И именно они, несмотря на поддержку этой идеи со стороны Варшавы, смогли нанести ей тогда смертельный удар.

И помогали им в этом с другой стороны границы, где именно в эти годы на территории Украинской ССР проводилась массовая украинизация населения на «кириллический» манер.

Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против»

Многие западноукраинские борцы с латиницей вынуждены были покинуть пределы польской Галиции и Волыни и переселиться на «советскую» Украину, что в будущем сыграло с ней злую шутку. Именно они, как и их идейные потомки после 1991 года, стали точками кристаллизации националистических идей в обществе. Если проследить практически все так называемые ячейки УПА в 1940-х на территории правобережной и левобережной Украины, то везде мы увидим в качестве организаторов именно этих персонажей.

Но вернемся к сегодняшнему дню. Итак, министр иностранных дел Украины, видимо окрыленный переходом казахского алфавита на латиницу, решил развить этот «антироссийский успех» и на Украине. Но оступился. Павел Климкин не понял главного.

Казахи боятся, что их могут ассимилировать. Переход на латиницу, это их своеобразная самозащита. Им не следует опасаться ассимиляции со стороны Европы, а потому против латинцы никто в среде казахской интеллигенции особо и не выступил. На Украине ситуация абсолютно иная. Украинские бандеровцы в страшном сне спят и видят свое присоединение к Польше. Для них поляки на самом деле страшнее русских. Европейские поляки их сажали в тюрьмы, а затем просто убивали, а советские русские в 1950-х зачем-то простили.

Именно поэтому сегодня они, как и сто лет назад их предки, в лице главного идеолога необандеризма Владимира Вятровича выступили с критикой идеи «латинизации», которую предложил этнический русский Павел Климкин.

Позиция автора может не совпадать с позицией редакции.

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Автор: Юрий Подоляка
#украина #польша #националисты #алфавит #латиница #кириллица #государственный язык
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