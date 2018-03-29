Глава Минобороны Китая посетит Россию и Белоруссию в апреле

Министр обороны Китая, член Госсовета КНР генерал-полковник Вэй Фэнхе планирует посетить Россию и Белоруссию в начале апреля, сообщает пресс-служба Минобороны Китая.

Руководство Китая рассчитывает, что визит будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества в сфере обороны между Китаем, Россией и Белоруссией.

Пресс-служба ведомства сообщает, что во время визита в Россию, Вэй Фэнхэ примет участие в Международной конференции по вопросам безопасности, которая состоится в Москве 4-5 апреля.

Ранее СМИ сообщали, что конференцию по безопасности также планирует посетить министр обороны Ирана.