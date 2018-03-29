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11:33   29 Марта 2018
Весь мир
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Во Франции водитель попытался сбить вышедших на пробежку военных

Во Франции водитель попытался сбить вышедших на пробежку военных

Инцидент произошел во французском департаменте Изер.

Об этом сообщил телеканал BFMTV. Происшествие случилось в коммуне Варс-Альер-э-Риссе близ военной казармы. По информации СМИ, в инциденте никто не пострадал. Водителю удалось скрыться с места происшествия.

По сведениям портала France Info, информации о том, было ли произошедшее терактом, нет.

Сегодня в коммуне Треб близ города Каркасон проходит прощание с жертвами недавнего теракта. В мероприятии принимают участие премьер страны Эдуар Филипп и глава МВД Жерар Коллон. В прошлую пятницу выходец из Марокко Редуан Лакдим захватил автомобиль, ранил водителя и убил пассажира. Позже он совершил нападение на группу спецназовцев, которые возвращались с пробежки. Через какое-то время он захватил заложников в супермаркете.

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Автор: Ольга Шпакова
#франция #происшествия #нападение #военные #весь мир
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