В Румынии назвали причину аварии на АЭС «Чернавода»

Энергоблок отключился от сети автоматикой утром в четверг, 29 марта. В румынской государственной электроэнергетической компании Societatea Nationala «Nuclearelectrica» SA сообщили, что остановка второго энергоблока АЭС «Чернавода» не влияет на ядерную безопасность.

Энергоблок атомной электростанции автоматически отключился из-за неисправности электрической системы. Специалисты расследуют причину случившегося и ремонтируют энергоблок в соответствии с процедурами, характерными для атомной отрасли для таких ситуаций.

В «Nuclearelectrica» подчеркнули, что автоматическое отключение реактора АЭС «Чернавода» от сети не влияет негативно на персонал, население и окружающую среду.