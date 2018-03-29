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11:33   29 Марта 2018
Весь мир
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В Румынии назвали причину аварии на АЭС «Чернавода»

В Румынии назвали причину аварии на АЭС «Чернавода»

Энергоблок отключился от сети автоматикой утром в четверг, 29 марта. В румынской государственной электроэнергетической компании Societatea Nationala «Nuclearelectrica» SA сообщили, что остановка второго энергоблока АЭС «Чернавода» не влияет на ядерную безопасность.

Энергоблок атомной электростанции автоматически отключился из-за неисправности электрической системы. Специалисты расследуют причину случившегося и ремонтируют энергоблок в соответствии с процедурами, характерными для атомной отрасли для таких ситуаций.

В «Nuclearelectrica» подчеркнули, что автоматическое отключение реактора АЭС «Чернавода» от сети не влияет негативно на персонал, население и окружающую среду.

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Автор: Анатолий Кубарев
#аэс #румыния #общество #чернавода
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