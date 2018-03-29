В Румынии назвали причину аварии на АЭС «Чернавода»
Энергоблок отключился от сети автоматикой утром в четверг, 29 марта. В румынской государственной электроэнергетической компании Societatea Nationala «Nuclearelectrica» SA сообщили, что остановка второго энергоблока АЭС «Чернавода» не влияет на ядерную безопасность.
Энергоблок атомной электростанции автоматически отключился из-за неисправности электрической системы. Специалисты расследуют причину случившегося и ремонтируют энергоблок в соответствии с процедурами, характерными для атомной отрасли для таких ситуаций.
В «Nuclearelectrica» подчеркнули, что автоматическое отключение реактора АЭС «Чернавода» от сети не влияет негативно на персонал, население и окружающую среду.
#Nuclearelectrica: Reactorul 2 a centralei nucleare de la #Cernavodă s-a deconectat automat de la sistemul energetic naţional, ca urmare a unei disfuncţionalităţi la un sistem electric pic.twitter.com/VT7VqQrVkI— Radio Romania International (@RRInternational) March 29, 2018