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11:21   29 Марта 2018
Весь мир
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Австрия готова выступить посредником в конфликте РФ и Запада

Австрия готова выступить посредником в конфликте РФ и Запада

Вена выражает готовность выступить посредником в урегулировании напряженной ситуации между Россией и Западом из-за дела Скрипаля.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль.

Ранее некоторые страны ЕС, США и прочие государства сообщили о решении выслать российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери.

Как подчеркнула Кнайссль, высылка российских дипломатов из Австрии абсолютно исключена. Министр отметила, что в Вене находится Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, где еженедельно представители стран-участниц обсуждают актуальные проблемы, в том числе между Востоком и Западом. Если сократить присутствие дипломатов, то диалог на уровне чиновников будет невозможным, отметила глава МИД Австрии и добавила, что Австрия как нейтральная страна поддерживает диалог со всеми.

Также она рассказала, что австрийский канцлер Себастьян Курц 13 июня посетит Лондон для переговоров с премьером Британии Терезой Мэй.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #политика #австрия #запад #вена #мид австрии #себастьян курц
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