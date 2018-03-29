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11:13   29 Марта 2018
Весь мир
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Хантсман не исключил ареста российских активов в США

Хантсман не исключил ареста российских активов в США

Посол США в России Джон Хантсман не исключил возможности ареста российских активов, находящихся в Соединенных Штатах.

В эфире телеканала РБК дипломат заявил, что не знает, какими станут отношения Москвы и Вашингтона в будущем. На такой шаг американская сторона может пойти на фоне скандала по так называемому «делу Скрипаля». Посол считает, что Россия и США не нормализуют отношения, пока стороны не смогут конструктивно решать вопросы.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании разрешили арест российского имущества с неизвестным происхождением.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #великобритания #сша #политика #весь мир #хантсман #отношения сша и рф #арест российского имущества
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