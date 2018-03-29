Хантсман не исключил ареста российских активов в США
Посол США в России Джон Хантсман не исключил возможности ареста российских активов, находящихся в Соединенных Штатах.
В эфире телеканала РБК дипломат заявил, что не знает, какими станут отношения Москвы и Вашингтона в будущем. На такой шаг американская сторона может пойти на фоне скандала по так называемому «делу Скрипаля». Посол считает, что Россия и США не нормализуют отношения, пока стороны не смогут конструктивно решать вопросы.
Ранее сообщалось, что власти Великобритании разрешили арест российского имущества с неизвестным происхождением.