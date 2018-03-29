Хантсман не смог подтвердить слухи об изменении визового режима с РФ

Вашингтон пока не подготовил ответ Москве, ведь российское руководство еще ничего не сделало, объяснил американский посол в РФ Джон Хантсман.

Ранее Штаты ввели новые антироссийские санкции ввиду якобы российского вмешательства в выборы президента США 2016 года. Вашингтон заморозил активы 19 физических и пяти юридических лиц из РФ на территории страны, а также запретил американским гражданам и постоянным жителям сотрудничать с теми.

Будут ли процедуры усложняться, пока рано говорить, заметил Хантсман. Следует дождаться ответа России.