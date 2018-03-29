Кабмин РФ поддержал законопроект о допросах по видеосвязи

Тем не менее у членов правительства появилось несколько замечаний к проекту.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Законопроект предусматривает возможность допрашивать свидетеля по видеосвязи на основании постановления следователя, которое направлено в следственный орган по месту нахождения свидетеля. Однако документ не позволят допрашивать потерпевшего, эксперта, подозреваемого или обвиняемого, отметили в правительстве.

Кроме того, следует указать основанием для допроса поручение следователя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 152 УПК. Так же следует наделить следователя полномочиями по проведению допроса, заполнению и подписанию протокола.