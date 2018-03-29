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11:00   29 Марта 2018
Россия
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«Ростех» представит свою военную продукцию на выставке ArmHiTec в Ереване

«Ростех» представит свою военную продукцию на выставке ArmHiTec в Ереване

Холдинги и предприятия госкорпорации «Ростех» представят порядка 200 передовых образцов российского вооружения на выставке ArmHiTec 2018.

Мероприятие пройдет в период с 29 по 31 марта в Ереване, рассказал глава делегации «Ростеха», замначальника департамента маркетинговой деятельности «Рособорнэкспорта» Владимир Гончаров.

Предприятия «Ростеха» представят на выставке более 200 образцов военной продукции, в числе которой более ста видов боеприпасов, боевые машины для наземных войск, авиа- и вертолетную технику, средства связи, комплексы обеспечения безопасности и войсковые системы управления тактического звена.

Организатором российской экспозиции является «Рособоронэкспорт», который входит в «Ростех».

На стенде выставлены бронетранспортер БТР-82А, боевая машина поддержки танков БМПТ, бронированные автомобили ВПК-233136 и прочая техника.

Авиасегмент представлен истребителями Су-30МК и Су-35, самолетом Ил-76МД-90А, учебно-боевым Як-130, а также боевыми вертолетами и транспортниками.

Со своей экспозицией в выставке в Ереване принимает участие и научно-производственный концерн «Техмаш».

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Автор: Ольга Шпакова
#ереван #ростех #выставка #военная техника #armhitec 2018
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