Великобритания предложила ограничить обслуживание российских евробондов

В среду, 28 марта в Великобритании прошло парламентское слушание, где обсуждались санкции против российских капиталов.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует закрыть доступ европейских организаций к обслуживанию российских евробондов. Таким образом глава Соединенного Королевства рассчитывает усложнить западным инвесторам покупку российских бумаг.

Ранее сообщалось, что в Лондоне было недавно выпущено российских еврооблигаций на сумму в четыре миллиарда долларов.

Говоря о необходимости ограничения выпуска российских евробондов, председатель комитета по иностранным делам британского парламента Том Тугендхат отметил, что несмотря на западные санкции, Россия все еще может брать кредиты на европейских и американских рынках капитала. Тугендхат предложил закрыть доступ главным британским клиринговым компаниям к российским евробондам. По его мнению, сокращение выпуска российских еврооблигаций приведет к падению их цены на вторичном рынке.