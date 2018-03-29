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11:11   29 Марта 2018
Весь мир
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Великобритания предложила ограничить обслуживание российских евробондов

Великобритания предложила ограничить обслуживание российских евробондов

В среду, 28 марта в Великобритании прошло парламентское слушание, где обсуждались санкции против российских капиталов.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует закрыть доступ европейских организаций к обслуживанию российских евробондов. Таким образом глава Соединенного Королевства рассчитывает усложнить западным инвесторам покупку российских бумаг.

Ранее сообщалось, что в Лондоне было недавно выпущено российских еврооблигаций на сумму в четыре миллиарда долларов. 

Говоря о необходимости ограничения выпуска российских евробондов, председатель комитета по иностранным делам британского парламента Том Тугендхат отметил, что несмотря на западные санкции, Россия все еще может брать кредиты на европейских и американских рынках капитала. Тугендхат предложил закрыть доступ главным британским клиринговым компаниям к российским евробондам. По его мнению, сокращение выпуска российских еврооблигаций приведет к падению их цены на вторичном рынке.  

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Автор: Юлия Стрелкова
#россия #великобритания #экономика
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