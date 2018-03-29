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10:47   29 Марта 2018
Весь мир
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Хантсман заявил о готовности США к любому ответу России на высылку дипломатов

Хантсман заявил о готовности США к любому ответу России на высылку дипломатов

Вашингтон готов к любому решению Москвы и ответит ей, заявил американский посол в России Джон Хантсман.

Ранее США выслали из страны 60 российских дипломатов и закрыли российское генконсульство в Сиэтле в знак солидарности с руководством Великобритании. Лондон обвиняет Москву в покушении на жизнь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который 4 марта попал в реанимацию из-за отравления нервно-паралитическим веществом. Россия в свою очередь отрицает причастность к нападению.

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Автор: Юлия Халус
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