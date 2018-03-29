Хантсман заявил о готовности США к любому ответу России на высылку дипломатов
Вашингтон готов к любому решению Москвы и ответит ей, заявил американский посол в России Джон Хантсман.
Ранее США выслали из страны 60 российских дипломатов и закрыли российское генконсульство в Сиэтле в знак солидарности с руководством Великобритании. Лондон обвиняет Москву в покушении на жизнь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который 4 марта попал в реанимацию из-за отравления нервно-паралитическим веществом. Россия в свою очередь отрицает причастность к нападению.