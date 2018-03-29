Пушков: Украина намерена раздуть новый скандал после расторжения договора с РФ

Председатель Комиссии Совфеда Алексей Пушков считает, что власти Киева после расторжения прежнего Договора с Москвой предложат новый, с неприемлемыми условиями для РФ и раздуют скандал.

Договор о дружбе с Россией вступил в силу с 1997 года. Документ закрепляет партнерство сторон на основе взаимоуважения. Также предполагается мирное решение конфликтных ситуаций, невозможно применение силы или угроза ее применения. Договор продлевается автоматически в случае, если у обоих держав нет претензий к друг другу.

МИД Украины ранее разработал несколько вариантов приостановки действия соглашения. Об этом сообщала официальный спикер украинского министерства Марьяна Беца.