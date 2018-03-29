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10:42   29 Марта 2018
Россия
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Кузбасские бизнесмены помогут семьям погибших при пожаре в Кемерове

Кузбасские бизнесмены помогут семьям погибших при пожаре в Кемерове

Представители бизнеса Кузбасса хотят оказать адресную материальную помощь семьям погибших при пожаре в кемеровском торговом центре.

Об этом рассказала одномандатный депутат по Кемеровской области Госдумы Татьяна Алексеева, пишет РИА Новости.

Ранее начальник департамента социальной защиты населения Кемеровской области Наталья Круглякова сообщила о том, что 21 семья погибших при пожаре получила финансовую помощь. Выплаты за остальных погибших будут сделаны в четверг до полуночи.

За каждого погибшего выплачивается пять миллионов рублей. Один миллион выделяется из федерального бюджета, один — из областного, еще три миллиона выделяет собственник «Зимней вишни».

Пожар в ТЦ в городе Кемерово начался в воскресенье. Пламя загорелось на четвертом этаже здания, где находились несколько кинозалов и детские игровые зоны. Жертвами инцидента стали 64 человека, в числе которых 41 ребенок.

Поддержать семьи погибших и пострадавших при пожаре может каждый желающий. Вся информация об этом находится здесь.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #пожар #происшествия #бизнес #кемерово #кузбасс #зимняя вишня
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