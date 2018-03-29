Россия в 2018 году подпишет контракт с Индией на поставку С-400
Замглавы Федеральной службы по военно- техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов заявил, что Россия надеется на подписание контракта с Индией на продажу ЗРК С-400 в 2018 году.
Об этом стало известно на выставке ArmHiTec.
В октябре 2016 года Москва и Нью-Дели подписали соглашение о поставках систем. В январе текущего года директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что стороны оговаривают технические детали договора.